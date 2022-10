Mode au Luxembourg: Strass et paillettes pour lancer la Fashion Week à Dudelange

DUDELANGE - Devant plus de 300 personnes, le défilé de la Luxembourg Fashion Week a mis à l’honneur sept créateurs de talent.

1 / 11 Vincent Lescaut/L'essentiel Vincent Lescaut/L'essentiel Vincent Lescaut/L'essentiel

Smartphones en mode stories, photographes prêts à dégainer, DJ sur le très bon tempo, et surtout mannequins et créateurs bien dans l’air du temps. La Luxembourg Fashion Week a réuni du très beau monde, ce samedi soir, au Hall Fondouq de Dudelange. Plus de 300 personnes ont en effet assisté au défilé qui a parfaitement lancé la 4e édition d’un événement haut en couleurs qui prend de l’ampleur au Grand-Duché.

Face à un public totalement conquis, durant près de 120 minutes, sept collections ont brillé de mille feux sur le catwalk violet dudelangeois: Human Highness, Francini K, Moajaza, Daniel Tarazona, Egle Ozyte, Hermana Clothes et Zaady.

«Ma collection s’appelle ''Renaissance''», nous a confié le créateur Daniel Tarazona, basé entre Luxembourg et Paris. «Elle parle de tout ce qui est l’avenir de la mode au niveau «fashion». Être écolo, responsable et gaspiller moins pour éviter la surconsommation. Organiser un tel défilé dans une usine abandonnée, c’est très cohérent. Cela va bien avec l’upcycling et le recycling».

«Notre cité soutient toutes les personnes créatives»

«C’est la deuxième fois que j’assiste à cet événement à Dudelange», a souligné le bourgmestre de la ville, Dan Biancalana. «D’une manière générale, notre cité soutient toutes les personnes créatives et on espère encore pouvoir accueillir la Luxembourg Fashion Week durant de longues années».