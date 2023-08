Streaming: Taylor Swift bat un record sur Spotify

Taylor Swift est plus écoutée que Bad Bunny ou Ed Sheeran sur Spotify.

2023 est définitivement l’année de Taylor Swift. En plus d’une tournée record, d’être la favorite des MTV Video Music Awards, et d’être devenue la chanteuse avec le plus d’albums en tête du Billboard, l’Américaine de 33 ans est la première femme à atteindre les 100 millions d’auditeurs mensuels sur Spotify. C’est la plateforme de streaming qui l’a annoncé sur X, le 29 août 2023.