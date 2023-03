«Pour raisons médicales»: Stromae annule ses deux concerts au Galaxie d'Amnéville

Coup de tonnerre sur le Galaxie d'Amnéville, qui devait accueillir plus de 26 000 fans sur deux soirs, à l’occasion du «Multitude Tour» de Stromae. Les deux concerts prévus jeudi et vendredi, 23 et 24 mars, sont annulés, ont annoncé ses équipes d'Auguri Productions et mosaert mardi en fin d'après-midi. Pour les détenteurs de billets, les remboursements sont à demander auprès du Galaxie jusqu’au 30 avril 2023.