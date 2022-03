Cérémonie : Stromae, président des Victoires de la musique

Stromae sera le président d'honneur des Victoires de la musique, ont annoncé mercredi les organisateurs de la cérémonie et sa maison de disques.

Stromae, dont le nouvel album est un des plus attendus de 2022, sera le président d'honneur des Victoires de la musique, ont annoncé mercredi les organisateurs de la cérémonie et sa maison de disques.

OrelSan et Clara Luciani

La cérémonie des 37e Victoires de la musique se déroulera le 11 février à La Seine Musicale, en région parisienne, et sera retransmise en direct sur France 2 et France Inter à partir de 21h10.

OrelSan et Clara Luciani sont les grands favoris, nommés dans quatre catégories chacun: artiste (masculin et féminine), album, chanson et création audiovisuelle. Ces deux artistes phares sont talonnés par Juliette Armanet et Feu! Chatterton cités respectivement dans trois catégories.