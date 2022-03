Polina Bashlay : «Student fir 1 Dag, une opportunité à saisir»

LUXEMBOURG - La présidente de l'Association des cercles d'étudiants luxembourgeois (ACEL), Polina Bashlay, est l'invitée «Story» de «L'essentiel Radio» toute la semaine.

Épisode 5 - La séquence du 11 février

Ces voyages organisés sont une manière de les informer de manière précise, en leur faisant visiter les lieux et leur donnant de précieuses informations pour les accompagner dans leur choix d'orientation.

Épisode 4 - La séquence du 10 février

«L'ACEL a toujours soutenu les étudiants et tenté de rapidement réagir pour aider et informer les étudiants», se satisfait Polina Bashlay, présidente de l'association, qui souligne une bonne gestion de la crise.

Épisode 3 - La séquence du 9 février

«Si un étudiant a un problème, il peut nous contacter. Nous sommes présents et actifs sur toutes les plateformes de réseaux sociaux», précise Polina Bashlay, la présidente de l'ACEL, qui ajoute que l'association offre des bons pour des tests PCR aux étudiants vaccinés qui doivent voyager entre le Luxembourg et leur pays d'études.

«Une femme forte et élégante»

Épisode 2 - La séquence du 8 février

L'Association des cercles d'étudiants luxembourgeois (ACEL), qui regroupe 10 000 étudiants, est principalement financée par des partenariats conclus avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, la Spuerkess.

L'association organise également chaque année le Studentebal, l'un des événements les plus attendus des étudiants luxembourgeois de l'étranger, qui viennent des quatre coins de l'Europe pour se retrouver.

Épisode 1 - La séquence du 7 février

Élue le 26 décembre 2021, Polina Bashlay, qui étudie à Munich, est la nouvelle présidente de l'Association des cercles d'étudiants luxembourgeois (ACEL). L'association compte plus de 40 cercles, principalement en Europe, et rassemble plus de 10 000 étudiants luxembourgeois.