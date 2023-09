La coupe se la joue naturelle pour accompagner la rentrée

Qui dit rentrée, dit parfois renouvellement capillaire pour certains. Les coupes tendance de cet automne-hiver 2023 ne vous laisseront pas indifférents. Chez les hommes, l’undercut ne prend pas une ride, la tendance des cheveux longs sur le dessus de la tête et plus courts sur les côtés continue d’être l’une des coupes les plus adoptées. David Beckham en est le parfait exemple. Le maître-mot: la coupe se veut des plus naturelles sans démarcation. Une belle façon de mettre en valeur le visage.