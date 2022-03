Concert : Suarez a distillé sa bonne humeur à la Rockhal

ESCH-BELVAL - Pour Suarez, la première date de l'année a failli être retardée. Mais tout s'est finalement bien passé.

Samedi, en fin d'après-midi, le groupe belge lançait un SOS via Facebook: «Nous sommes en panne sur l'autoroute Namur-Luxembourg! Cherchons chauffeur pour pouvoir faire ce concert!». Plusieurs dizaines de commentaires et de «Like» plus tard, Suarez était finalement escorté jusqu'à Esch-Belval, et pouvait démarrer à l'heure son set, après le folk touchant de Seed To Tree, représenté par son seul chanteur, en ouverture.