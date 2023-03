Dr Sex: «Subitement, mon petit ami a mis une énorme distance entre nous!»

Cela ne fait que quelques semaines qu'Elin et son petit ami sont ensemble et pourtant, ce dernier a déjà envie de prendre ses distances. Unsplash/Quỳnh Lê Mạnh

Question d'Elin (24 ans) à Dr Sex

Réponse de Dr Sex

Chère Elin,

Même si la plupart des gens pensent le contraire, en matière de compréhension mutuelle, le théoricien de la communication, Paul Watzlawick, avait raison en disant que «le malentendu est la règle, la compréhension est l'exception».

Comment pourrait-il en être autrement, alors que nous ne comprenons souvent pas nos propres pensées, sentiments, fantasmes et impulsions. C'est peut-être parce que nous sommes dans le flou, par rapport à nous-mêmes, que l'on s'accroche d'autant plus violemment, dans une relation, à ce que l'on croit voir ou savoir de l'autre.

Tu pars du principe que, sur la base de ce que tu as découvert de lui au début de votre relation, ton ami devrait continuer à se comporter de façon à être lisible et gérable pour toi. Et lui se retrouve - notamment parce que tu le tiens pour acquis - avec la peur d'une relation étriquée qui lui coupe l'herbe sous le pied.

Ces deux points de vue sont hautement subjectifs et empêchent de voir ce qui est le plus probable. Et ce faisant, elles rendent impossible une discussion qui pourrait mener à une clarification.

Que faire?

Ton ami est préoccupé par lui-même et par son sentiment d'étouffer. Comme il ne se rend pas compte qu'il crée lui-même ce sentiment par sa pensée, il pense que tu l'oppresses - et prend ses distances par rapport à toi. Il devrait aborder ce point dans le cadre d'une thérapie. Mais ce n'est pas à toi de le lui suggérer.

Je te suggère donc de le laisser prendre ses distances et de te concentrer exclusivement sur toi. Prépare-toi aussi au fait qu'il puisse te quitter.

Il me semble judicieux que tu essaies ensuite de te libérer de tout ce que tu as acquis jusqu'à présent en matière de relation de couple. Il s'agit en effet de découvrir quelle est ta conception du couple - ce qui est important pour toi!

Tout cela ne va pas se faire du jour au lendemain, mais ce n'est pas non plus le but. Le parcours pour savoir quelles sont tes valeurs est plus important. Tout le reste - y compris la rencontre avec l'homme avec lequel tu veux et peux faire un bout de chemin commun - en découlera. Bien à toi!

Avez-vous déjà été victime de ghosting? Oui, et ça a été très dur. Non, pas jusqu'à présent. Je ne comprends pas ce que signifie ce terme.