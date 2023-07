La substance suspecte de Rosport était un produit pour le bricolage

Le calme est revenu mardi au sein du campus am Bongert.

Après la frayeur de lundi soir, suite à la découverte d'une substance suspecte dans un bus transportée ensuite par des enfants à l’intérieur de leur maison-relais, le calme est revenu mardi à Rosport. Et la police a rassuré tout le monde ce mardi en révélant qu’après analyses, il s'est avéré que le produit trouvé n’était «pas dangereux».

Il s’agirait, selon les premiers éléments, d’un «matériel utilisé pour du bricolage, sous forme de poudre blanche, et qui était contenu dans deux ou trois sachets», a précisé la police. «Il n’y a pas eu de délit donc la vie normale a pu reprendre», a confirmé la police. La maison-relais du campus scolaire am Bongert, a également confirmé dès ce mardi matin pouvoir fonctionner et accueillir les enfants «normalement».