Substances chimiques, déchets: le rapport accablant au Luxembourg

Décharges sauvages, produits non conformes, pollutions mais surtout déficit de transparence, les entreprises font-elles trop souvent fi des réglementations liées à l'environnement? La question apparaît légitime suite à la publication du bilan des contrôles de l'Administration de l'environnement en 2021 et 2022, jeudi. Parmi les nombreux chiffres dévoilés, plusieurs ont de quoi interpeller.

Les résultats sont encore plus accablants concernant les équipements des entreprises. 90% des sociétés contrôlées n'étaient pas en règle concernant leur système de réfrigération, de climatisation et leurs pompes à chaleur. Une campagne de sensibilisation va d'ailleurs être lancée par l'administration.

Décharges sauvages et pollution industrielle

Les conclusions ne sont guère plus reluisantes concernant la réglementation liée au transport de déchets. Les décharges sauvages constituées par des entreprises luxembourgeoises de l'autre côté de la frontière française créent l'émoi depuis de nombreuses années. Sur 532 véhicules contrôlés «à des endroits stratégiques près des frontières» lors de 12 opérations menées en collaboration avec les Douanes & Accises, 165 transportaient des déchets pour 72 délits et contraventions (11 827 euros) au total.

Pour les entreprises industrielles, 331 plaintes ont été introduites par des citoyens l'année dernière. Elles ont donné lieu à 197 contrôles et 58 demandes de mise en conformité. «Les installations industrielles visées doivent respecter un certain nombre d’obligations fondamentales comme, par exemple, les sources des émissions de l’installation», rappelle l'administration. Visiblement, toutes ne le font pas. Non plus.