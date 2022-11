Au Luxembourg : Les demandes pour une subvention de loyer ont explosé

LUXEMBOURG – L'augmentation et l'élargissement des critères d'accès de la subvention de loyer depuis le mois d'août ont incité davantage de locataires à demander cette aide, note le ministère du Logement.

De janvier à octobre 2022, 7 303 ménages (contre 8 127 en 2021) étaient bénéficiaires de la subvention de loyer, ce qui correspondait à 70 800 versements mensuels et un montant total de 13 061 511 euros versés par l'État. «Au courant de l’année 2022, +/- 90 000 subventions de loyer auront été versées (NDLR: pour un montant total d'environ 18 millions d'euros), note Henri Kox. En appliquant le montant moyen de 280 euros à ces versements tel qu’il ressort des mois d’août à octobre pour les versements effectifs, on peut estimer que sans augmentation du nombre de bénéficiaires supplémentaires, la charge budgétaire pour l’année 2023 se situera à quelque 25 millions d’euros». À cela s’ajouteront les bénéficiaires supplémentaires qui ont pu être mobilisés suite aux différentes campagnes d’information et de sensibilisation. «Il est dès lors estimé que le niveau des dépenses pour l’année 2023 se rapprochera de 28 à 30 millions d’euros», reprend le ministre.