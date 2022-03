GPS sur téléphone : Succès de la navigation gratuite de Nokia

Les services de navigation et de cartographie offerts gratuitement par Nokia aux utilisateurs de ses smartphones depuis le 21 janvier ont déjà été téléchargés 1,4 million de fois.

«Nous avons en moyenne un téléchargement par seconde, 24h sur 24», s'est félicité le vice-président exécutif de Nokia, Anssi Vanjoki, cité dans le communiqué. «Quand nous avons fait cette annonce de navigation piétonne et routière gratuite, nous savions que nous allions changer la donne. Le nombre de personnes qui maintenant utilisent leur Nokia pour la navigation (...) grossit même plus vite que nos prévisions», a-t-il ajouté. M. Vanjoki a souligné que Nokia, qui a racheté en 2008 l'américain Navteq, l'un des leaders mondiaux de la cartographie numérique, entendait être le «leader des solutions de navigation, de cartographie et de services géolocalisés».