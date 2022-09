Séries TV : «Succession» et «Squid Game», grands vainqueurs des Emmy Awards

«Succession» a remporté le titre de meilleure série dramatique et «Squid Game» a raflé celui de meilleur acteur. «Ted Lasso» gagne l’Emmy Award de la meilleure comédie.

Getty Images via AFP

Jouant sur le titre de son programme, le créateur de «Succession» Jesse Armstrong a remarqué que c’était une «sacrée semaine» pour les dynasties, en faisant allusion à la mort de la reine d’Angleterre Elizabeth II et à l’arrivée sur le trône de son fils. «Évidemment, il y a eu un peu plus de votes pour notre accession (au trône) que pour celle du Prince Charles», a-t-il plaisanté.

Déjà récompensée par le trophée majeur en 2020, cette chronique noire et grinçante d’une puissante famille qui se déchire pour prendre le contrôle d’un empire médiatique (étrangement ressemblant à celui du milliardaire Rupert Murdoch), a également remporté trois autres prix cette année, notamment pour son scénario et celui du meilleur second rôle, attribué à Matthew Macfadyen.