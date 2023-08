Jusqu'à 6h50 de retard en TGV, la galère du retour des vacances

Une panne électrique sur l'axe Hendaye-Bordeaux, sans lien avec la chaleur, a «fortement perturbé» le trafic ferroviaire samedi en plein week-end de retour des vacanciers, a annoncé la SNCF, avec des trains supprimés et jusqu'à 6h50 de retard pour les TGV. Un «défaut d'alimentation électrique» entre Labouheyre et Ychoux, à environ 70 km au sud de Bordeaux, est survenu vers 8h samedi matin et n'a pu être réparé que dans l'après-midi, interrompant le trafic sur l'une des deux voies de circulation.