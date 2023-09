Suède: «Emeutes violentes» après un nouveau Coran brûlé

Une dizaine de personnes ont été interpellées pour troubles à l’ordre public et deux autres arrêtées pour émeutes.

La police suédoise a arrêté dimanche plus de dix personnes après des scènes de violence à Malmö (sud), consécutives à un rassemblement au cours duquel un nouvel exemplaire du Coran a été brûlé.

Selon la police, la rassemblement a pris fin après le départ de l’organisateur, mais un groupe de personnes est resté sur place. Une dizaine de personnes ont été interpellées pour troubles à l’ordre public et deux autres arrêtées sous le soupçon d’avoir participé à des émeutes violentes. Selon les médias, des spectateurs ont lancé des pierres sur Salwan Momika. Une vidéo montre des protestataires tentant de rompre le cordon de la police avant s’être stoppés par cette dernière. Sur une autre vidéo, on voit un homme qui tente d’arrêter le véhicule de la police qui transporte Salwan Momika pour l’emmener en dehors des lieux.

Tensions diplomatiques

Fin juillet, Salwan Momika, 37 ans, et un autre homme, Salwan Naja, avaient piétiné un exemplaire du Coran à Stockholm avant d’y mettre le feu, comme ils l’avaient fait lors de précédents rassemblements qui avaient provoqué des tensions diplomatiques entre la Suède et des pays du Proche-Orient. Le gouvernement suédois a condamné les profanations du Coran tout en soulignant que la Constitution de la Suède protège le droit de réunion et la liberté d’expression. Des protestataires irakiens ont attaqué à deux reprises en juillet l’ambassade suédoise à Bagdad, déclenchant un incendie à l’intérieur de la mission diplomatique lors du deuxième assaut.