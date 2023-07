«Nous sommes devenus une cible prioritaire» du terrorisme

Des manifestants de divers pays musulmans ont brûlé et piétiné le drapeau suédois à la suite des profanations du Coran survenues en Suède.

La Suède a ordonné jeudi à ses armées et administrations de renforcer leurs préparatifs contre le terrorisme sur fond de détérioration de la sécurité, après plusieurs épisodes où le Coran a été profané. Ces derniers ont attisé les tensions entre le pays scandinave et le monde musulman.

Risques accrus pour la Suède

En conséquence, 15 corps étatiques et administrations, des forces armées au fisc en passant par les services de police, ont reçu pour mission d’«intensifier leur travail» sous l'égide des services de sécurité. L’objectif est de renforcer l’aptitude de la Suède «à se prémunir contre le terrorisme et les violences extrémistes, les dissuader et les contrecarrer», a précisé le ministre de la Justice Gunnar Strömmer lors d’une conférence de presse.