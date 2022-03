Suicide d'Enke: l'Allemagne sous le choc

Platini "sous le choc et triste"

Le président de l'UEFA, s'est dit mercredi «sous le choc et profondément triste» après le suicide de Robert Enke, grand favori pour garder les buts de l'Allemagne au prochain mondial. Dans une lettre adressée au président de la fédération allemande Theo Zwanziger, diffusée par l'UEFA, M. Platini écrit: «Dans un moment pareil, il est impossible de trouver les mots justes. Nous ne pouvons qu'être sous le choc et profondément triste. Mes pensées vont vers sa famille et ses équipiers».