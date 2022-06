Grand Est : Suicide d'un policier dans un commissariat alsacien

HAGUENAU – Un policier de 45 ans s'est donné la mort jeudi matin avec son arme de service au commissariat de Haguenau (Bas-Rhin), a-t-on appris auprès du commandant divisionnaire fonctionnel Raymond Briclot et du syndicat Alternative Police.

Il était affecté au service «voie publique» à Haguenau, et avait auparavant été en poste à Strasbourg.

«C'était un chouette gars»

«Il y a un manque d'effectif sur Haguenau et un manque d'attractivité sur le Grand Est qui est connu, les collègues sont à bout physiquement», a encore estimé le représentant syndical, dénonçant «un manque de bienveillance et de reconnaissance de la hiérarchie et de l'administration».