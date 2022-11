Mondial 2022/Groupe D : La Tunisie bat la France, exploit de l'Australie qui se qualifie

La France, championne du monde en titre et déjà qualifiée pour les huitièmes de finale du Mondial avant le match, a terminé première de son groupe malgré sa défaite 1 à 0 contre la Tunisie mercredi. Dans l'autre match du groupe D, l'Australie a arraché le deuxième billet pour les 1/8 en battant le Danemark, sur le même score (1-0). Les deux équipes affronteront samedi et dimanche les deux qualifiés du groupe C. L'Arabie saoudite et le Mexique d'une part, l'Argentine de Lionel Messi et la Pologne de Robert Lewandowski de l'autre, se disputent dans la soirée ces deux places en huitièmes de finale.