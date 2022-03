Suivez les «Experts» de Luxembourg à la trace

LUXEMBOURG - Un après-midi passé

au service technique

de la police judiciaire.

Bien pratique pour reconstituer un crime sans avoir à déplacer l’auteur présumé et risquer de le voir s’échapper. Pratique aussi pour prendre les mesures dans les tunnels, en cas de grave accident de la route, quand le classique appareil photo monté sur pôle ne passe pas. La bête est arrivée en mars. Comme elle est complexe et gourmande en formation, la police la teste. Mais ce n’est pas la seule nouveauté.

Entre la collecte des profils de détenus et les relevés sur les scènes de crime, il a fallu renforcer l'effectif pour répondre à la loi sur l'ADN. Pour autant, les grands classiques ne sont pas mis au tiroir. Pour les empreintes digitales, on utilise toujours de la poudre magnétique appliquée au pinceau. Pour la balistique, cela se passe au sous-sol. Un policier tire dans un rack plein de mousse avec l'arme présumée du crime et compare les marques sur la douille à celles des douilles trouvées sur le lieu du crime. Maintenant, la police attend le nouveau laboratoire de santé à Dudelange, histoire que les analyses ADN ne soient plus faites à l'étranger.