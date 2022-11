Mondial 2022 : La Tunisie au bord de l'élimination après sa défaite contre l'Australie

Après 20 premières minutes soporifiques, où l'Australie a monopolisé le ballon mais sans jamais porter le danger vers le but d'Aymen Dahmen, les «Socceroos» ont été les premiers à trouver l'ouverture. Sur un contre, Mitchell Duke a repris victorieusement de la tête un ballon en profondeur de Craig Goodwin, l'homme qui avait marqué l'unique but australien contre la France (4-1).

Les supporteurs tunisiens dépités

Mais le capitaine des Aigles n'a pas cadré, et c'est l'Australie qui est rentrée aux vestiaires avec un but d'avance, au grand désarroi des quelque 20 000 supporteurs tunisiens venus encourager leur équipe, tout de rouge vêtus. Les Tunisiens sont revenus après la pause avec de bien meilleures intentions. Possession, tentative de percussion, utilisation des couloirs. Tout y était? Non, car l'efficacité devant le but a fait défaut jusqu'au bout aux Nord-Africains: Jebali s'est enferré dans la défense (52e), Msakni a échoué sur le gardien Mathew Ryan, juste avant de tenter un tir de loin encore capté par le portier australien (72e).