Mondial 2022 : Messi au rendez-vous face à l'Australie

Messi n'a plus de temps à perdre: à 35 ans, le génie argentin dispute «sûrement» sa dernière Coupe du monde, dernière opportunité de sa riche carrière de décrocher l'unique trophée qui lui manque et ferait de lui l'égal de son compatriote Diego Maradona, sacré en 1986.

Reste à faire mieux qu'en 2018 où la bande à Messi avait chuté dès les huitièmes (4-3), renversée par la fougue et la jeunesse de la France de Kylian Mbappé, sacrée quelques jours plus tard. L'Australie est a priori un adversaire beaucoup plus modeste, 38e au classement mondial Fifa, et qualifié surprise dans le groupe D. Pas question néanmoins pour l'Albiceleste de prendre de haut les Socceroos, surtout après le début de Mondial raté de l'Argentine, qui a dû cravacher après sa défaite inaugurale contre l'Arabie saoudite (2-1). Et dans ce tournoi ouvert aux surprises, les éliminations précoces de l'Allemagne ou de la Belgique ont de quoi faire réfléchir les autres favoris.