Football: Doublé de CR7, le Portugal mène quatre buts à zéro à la mi-temps

Cristiano Ronaldo a le sourire. Il vient d'inscrire le 11e but de sa carrière contre le Luxembourg.

45+3' – Mi-temps au Stade de Luxembourg (0-4) ! Le Portugal a écrasé cette première période grâce à un doublé de Cristiano Ronaldo et des buts de Bernardo Silva et João Félix. Rapidement dépassé par l'intensité et la qualité technique des Portugais, les Roud Léiwen n'ont jamais su répondre.