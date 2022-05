Concert : Sum 41 de retour sur scène au Luxembourg

Les Canadiens de Sum 41 seront en concert à la Rockhal le 17 octobre à l'occasion du tournée anniversaire. Leurs compatriotes de Simple Plan seront également de la partie.

L'occasion de fêter les vingt ans de leurs albums majeurs «All Killer No Filler» et «Does This Look Infected?». Pour l'occasion, Deryck Whibley et sa bande n'ont pas fait les choses à moitié, invitant pour la tournée leurs collègues de Simple Plan, un autre groupe phare du genre musical.