Summerschool au Luxembourg: «Même s'ils savent que leurs amis restent au lit, ils sont très motivés»

L'école Jean-Paul Nuel de Tétange a accueilli un invité de marque mercredi matin. Le ministre de l'Éducation, Claude Meisch, s'est ainsi rendu dans les classes pour le deuxième jour de la Summerschool. Dans une classe de cycle 2, les crayons, gommes et cahiers ont déjà repris leur place sur le bureau d'une dizaine de jeunes, présents pour améliorer leur allemand. «Durant ces sessions, on peut vraiment travailler de manière plus individuelle avec les élèves, étant donné qu'ils sont peu nombreux», confie Andy Abrantes, enseignant de l'école primaire, et de la Summerschool pour la 2e année. Lecture, exercices d'accord, activités ludiques, chaque élève va à son rythme, soutenu par les professeurs.