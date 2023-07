Sumo obligé à manger de la terre et de la viande avariée

Il n’en pouvait plus de tenir sa langue et de cacher la vérité. Un ancien lutteur de sumo poursuivant en justice les instances de ce sport japonais a témoigné lundi des violences et mauvais traitements qu’il affirme avoir subis dans ce monde «enveloppé de mystères», afin d’inciter d’autres personnes à prendre la parole. Daisuke Yanagihara, 25 ans, dit avoir confié à son maître, début janvier 2021, ses réticences à participer à un tournoi alors qu’un état d’urgence venait d’être mis en place dans le grand Tokyo face à la situation sanitaire, lors de la pandémie qui a paralysé la planète.