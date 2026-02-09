Bad Bunny a fait presque l'unanimité pour son show à la mi-temps du Super Bowl, sauf du côté du clan Trump. Durant la mi-temps, la star a livré une véritable ode à son archipel natal, Porto Rico et à l'Amérique latine. Il s'est promené dans les allées d'un village portoricain recréé pour le spectacle. Ce qui a le plus surpris les téléspectacteurs, c'est le mariage. Beaucoup se demandaient sur les réseaux si c'était une mise en scène.