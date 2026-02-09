Super BowlLe mariage du show de Bad Bunny était bien réel
Bad Bunny a célébré l'amour durant sa prestation monumentale du Super Bowl, avec un vrai mariage en prime.
Bad Bunny a fait presque l'unanimité pour son show à la mi-temps du Super Bowl, sauf du côté du clan Trump. Durant la mi-temps, la star a livré une véritable ode à son archipel natal, Porto Rico et à l'Amérique latine. Il s'est promené dans les allées d'un village portoricain recréé pour le spectacle. Ce qui a le plus surpris les téléspectacteurs, c'est le mariage. Beaucoup se demandaient sur les réseaux si c'était une mise en scène.
En vérité, le couple s’est bien dit «oui» lors de l’événement le plus suivi des États-Unis. Pour la petite histoire, les mariés auraient invité Bad Bunny à leur cérémonie avant que le chanteur ne leur propose de célébrer leur mariage en direct au Super Bowl. Un moment hors du temps pour le couple.
