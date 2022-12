Justice à Luxembourg : Super Ligue: l'UEFA gagne la première manche au Kirchberg

La question posée à la CJUE est de savoir si l'UEFA, qui régule le foot européen tout en organisant la Ligue des champions, la Ligue Europa et la Ligue Europa Conférence, abuse de sa position dominante en voulant sanctionner les clubs mutins à l'initiative de ce tournoi privé et semi-fermé. Derrière cette question, apparemment technique, se joue non seulement l'avenir du football de clubs sur le Vieux Continent, mais plus largement la possibilité pour les instances sportives de protéger leurs compétitions, bien au-delà du ballon rond.