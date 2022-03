Super Maman ravit la Belgique

Kim Clijsters faisait mardi la Une de tous les quotidiens belges au lendemain de son "retour triomphal" et de sa victoire à l'US Open après une pause de dix-huit mois.

"Kim a gagné mais c'est Jada qui a fait le show", constatait d'ailleurs la Gazet van Antwerpen. Het Laatste Nieuws, le quotidien le plus lu en Belgique, commentait ce cliché en estimant que "Kim n'avait jamais été aussi heureuse". "Bonheur intense", titrait dans la même veine Het Nieuwsblad.

À la recherche d'explications à "ce come-back parfait" (Le Soir), les journaux belges pointaient "l'incroyable décontraction en dehors du terrain et la formidable concentration de Kim une fois sur le court" (Sudpresse). "La pression ? Un mot que Kim ne connaît pas", constatait La Dernière Heure.

Après avoir loué les qualités physiques et mentales de la championne et réalisé une revue de la presse internationale "sous le charme" de Clijsters, Le Soir posait toutefois la question "du niveau du tennis féminin", se demandant si dans un "sport sérieux", il serait possible d'arrêter deux ans puis de revenir au sommet en un mois.