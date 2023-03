Au Luxembourg : Super Mario et Call of Duty à la clarinette, l'harmonie d'Esch va vous surprendre

1 / 8 L'harmonie d'Esch fête ses 150 ans. Vincent Lescaut/L'essentiel Pour l'occasion, elle innove et va vous surprendre. Vincent Lescaut/L'essentiel En effet, 60 musiciens vont jouer des airs de jeux vidéos. Vincent Lescaut/L'essentiel

Avec plus d'une soixantaine de musiciens, des cuivres, des bois, des percussions, on imaginerait plutôt l'Harmonie municipale d'Esch-sur-Alzette jouer avec force une symphonie de Beethoven. Alors en découvrant Super Mario Bros, Call of Duty, Tetris et World of Warcraft, au programme des concerts de ces vendredi et samedi, on se demande d'abord, si on ne s'est pas trompé.

«On joue plus souvent du classique. Il arrive que l'on fasse des choses plus modernes comme un medley de Robbie Williams, mais je n’avais jamais encore joué des morceaux de jeux vidéo à la clarinette», sourit Isabelle Boultgen, jeune présidente de l'Harmonie. Avec le concert «Vidéo Games», l'orchestre a voulu, dans le cadre de ses 150 ans, rappeler que la musique est une «culture vivante».

Et voilà les flûtes traversières, trombones et xylophones, qui s'emballent sur la légende de Zelda. Pour la plupart, des partitions existaient, mais pour d'autres le chef d'orchestre Jean Thill a dû s'employer et imaginer des arrangements.

Inspiré par une intervention du chef Emmanuel Fratianni lors d'un cours en ligne, il a relevé le défi. «C'est un moyen d'attirer un nouveau public auquel on peut alors proposer aussi une ouverture de Rossini». Avec le renfort de l'orchestre des jeunes, les musiciens auront ce week-end de 10 à plus de 70 ans. «Beaucoup ne connaissent pas les jeux, et ont une relation différente avec ces mélodies, mais ils sont ouverts. Et ce sont des airs qui plaisent, qui restent en tête», note Isabelle Boultgen.

«Techniquement c'est peut être plus facile à jouer que certaines pièces classiques mais il y a une vraie complexité avec beaucoup d’effets, de crescendo, de nuances», poursuit-elle. Pendant le concert, des images de jeux seront projetées sur écran. Et l'orchestre accompagnera, sur deux morceaux, de vraies parties de jeu vidéo. Alors en attendant de pouvoir inviter l'orchestre dans votre salon à votre prochaine partie, il est toujours possible d'aller les voir au théâtre municipal.

Gala Vidéo Games, vendredi et samedi (20 h), Théâtre municipal d'Esch (20 euros/9 euros). Billets ici.