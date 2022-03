Super Mario revient

Le cycliste italien Mario Cipollini, 40 ans, qui avait mis un terme à sa carrière en 2005, devrait s'engager avec l'équipe américaine Rock & Republic, annonce vendredi «La Gazzetta dello Sport».

Cipollini, qui fêtera ses 41 ans le 22 mars, devrait recommencer à courir à l'occasion du Tour de Californie, programmé du 17 au 24 février, et disputer ensuite une quinzaine de courses sur l'ensemble de la saison 2008. Pour la petite équipe professionnelle américaine, dirigée par Michael Ball - qui est tout à la fois le styliste de la marque de vêtements Rock & Republic et le propriétaire de la formation -, l'objectif est de profiter de la popularité, de l'aura et de l'expérience du champion italien pour grandir et progresser.