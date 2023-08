La Chine et Hong Kong en alerte face au super typhon qui approche

La Chine a émis jeudi son avertissement le plus élevé alors que le super typhon Saola se rapproche de Hong Kong et de la côte sud du continent, plusieurs villes retardant la rentrée scolaire par mesure de précaution.

La vitesse du vent de Saola a dépassé les 200 km/h jeudi à 18h (10h GMT) et la tempête se trouve à environ 370 km au sud-est de Hong Kong, selon les autorités météorologiques locales.

Services ferroviaires suspendus

Vendredi, il apportera «de fortes averses et des vents violents» avec un niveau de menace relevé à «T8», sur une échelle de dix. Sur le continent, la Chine a émis l'avertissement le plus sévère de son système à quatre niveaux, le Centre météorologique national du pays prévoyant que le typhon toucherait terre «quelque part dans les zones côtières s'étendant de Huilai à Hong Kong» au plus tôt vendredi après-midi.