Luxembourg - «Super vivant»: les visiteurs séduits par le Springbreak

La vie reprend et ça s'est vu durant les quatre jours du Springbreak à Luxexpo The Box. «C’est super vivant», se félicite Lowic, responsable de l’exposition «Art on Board». «Il y a pas mal de stands, à gauche et à droite. C’est assez complet et pour passer un bon moment, il y a de quoi faire. C’est vraiment «estival» et on sent que le bon temps arrive».