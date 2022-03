Commerce : Superdry tient sa première enseigne au Luxembourg

Mélange de vintage américain et de graphisme japonais,

la marque Superdry a son magasin boulevard Royal.

Depuis fin mai, la marque Superdry a pignon sur rue, au 8, boulevard Royal. Son directeur des ventes pour le Luxembourg, la Belgique, les Pays-Bas et la France était jeudi dans la boutique luxembourgeoise, propriété du groupe Smets, pour l'inauguration officielle.

«Sur les quatre pays dont j'ai la responsabilité, nous avions neuf magasins en 2009. Nous en avons 20 aujourd'hui et nous en aurons 32 en fin d'année. Pour le dernier exercice, nous avons fait 110 millions d'euros de chiffre d'affaires». Des chiffres qui disent bien la croissance importante de Superdry.

«Notre première boutique à Luxembourg nous offre une très belle visibilité. Les plus proches sont à Bruxelles, Paris ou Munich», dit Luc Clement. Superdry propose en séries limitées des vêtements tout doux, comme déjà portés et lavés des centaines de fois. Inspirée du casual américain, cette ligne est vraiment in!