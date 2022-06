Location de logements : Sur Airbnb, la fête est définitivement finie

En réservant un appartement sur la plateforme, les clients s’engageront à respecter les voisins. Les contrevenants s’exposeront à une exclusion pure et simple du site de réservation.

Airbnb avait commencé à durcir le ton dès fin 2019, en interdisant les fêtes organisées via les réseaux sociaux, ainsi que les soirées non autorisées susceptibles de déranger le voisinage. Cette décision faisait suite à une fusillade lors d’une soirée d’Halloween à Orinda, près de San Francisco, en Californie, au cours de laquelle cinq personnes avaient été tuées et plusieurs blessées. Plus de 100 personnes participaient à cette fête dans une maison louée sur Airbnb.