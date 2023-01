Sur ce paquebot, les passagers décident de la destination

Les choses bougent dans le monde des croisières. L’Orient Express Silverseas, le plus grand voilier au monde, prendra la mer en 2026. Un an auparavant, un autre navire XXL au concept particulier prendra le large: le MV Narrative ne fera pas qu’accueillir des passagers à bord; ces derniers auront également la possibilité de décider des ports d’escale.

Le navire fait des escales d’un à sept jours dans des ports situés sur les six continents. Cerise sur le gâteau: les passagers auront la possibilité de faire part de leurs souhaits concernant l’itinéraire et de voter, par exemple, pour l’île des Caraïbes sur laquelle ils souhaitent voir accoster le MV Narrative.

La vie sur un paquebot de croisière

Ensemble, vous pourrez profiter des 20 bars et restaurants, vous promener dans le jardin du navire, vous plonger dans l’un des 10 000 livres que contient la bibliothèque, boire une bière brassée sur place et piquer une tête dans l’une des trois piscines à bord. Vous y trouverez également, entre autres, un bureau de poste, une école, un hôpital, des bureaux, un espace fitness et spa ainsi qu’une clinique anti-âge.