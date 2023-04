Interdiction de fumer: Sur ces plages, fumer risque de vous coûter cher

Fumer sur les plages de Majorque pourrait coûter cher… jusqu’à 2 000 euros. Pexels/Mariia Kamenska

Si vous fumez et que vous prévoyez de passer vos prochaines vacances d’été au bord de la mer, il se peut que vous soyez obligé(e) de laisser vos cigarettes (électroniques) dans votre chambre d’hôtel. Aux îles Baléares, il sera interdit de fumer sur 28 plages, cet été. Rien qu’à Majorque, neuf nouvelles plages sont venues s’ajouter à la liste, et cinq à Ibiza, comme le rapporte le site Mallorca Zeitung.

Lorsque le ministère de la Santé et de l’Environnement des Baléares a introduit le concept de plages non-fumeurs en 2019, seules deux communes y avaient pris part. Depuis, le nombre de plages sans tabac ne cesse d’augmenter d’année en année.

Plages non-fumeurs à Majorque Platja d’Albercutx (Pollença)

Cala Barques (Pollença)

Cala Molins (Pollença)

Platja de Formentor (Pollença)

Cala Deià (Deià)

Caló des Moro (Santanyí)

Cala Sa Nau (Sant Llorenç)

Cala Anguila (Manacor)

Sa Platgeta in Colonia de Sant Pere (Artà)

Platja de Sant Joan (Alcúdia)

Platja des Carregador (Calvià)

Platja de Santa Ponça (Calvià)

Platja de la Romana oder dels Morts (Calvià)

Cala Estància (Palma)

Molinar (Palma)

L’interdiction vise à inciter les touristes à réduire non seulement leur consommation de tabac, mais aussi la quantité de déchets de mégots, toxiques pour l’environnement. Elle vise également à protéger les autres usagers de la plage du tabagisme passif et à rendre les plages plus accueillantes pour les familles. Pour mettre en évidence les plages non fumeurs, elles seront signalées par des panneaux, des codes QR et des drapeaux.

Amendes de 2000 francs en Espagne

L’interdiction de fumer sur le littoral ne s’applique pas qu’aux îles Baléares, mais aussi à la partie continentale de l’Espagne, notamment à Barcelone, où fumer est proscrit sur toutes les plages, depuis l’été dernier.

Il en va de même aux Canaries, au Pays basque, en Galice, en Andalousie et à Valence. En cas d’infraction, il vous sera infligé une amende pouvant s’élever à 2 000 euros. À Barcelone, le montant de l’amende est, pour l’heure, limitée à environ 30 euros.

D’autres pays suivent le mouvement des plages non fumeurs

En dehors de l’Espagne, d’autres pays, comme par exemple l’Allemagne, misent également sur le concept des plages non fumeurs. Sur l’île de Föhr, en mer du Nord, la protection de l’environnement est une priorité, raison pour laquelle de nombreuses plages ont introduit des zones non fumeurs.

Sur l’île de Langeoog, en Frise orientale, il existe des plages non fumeurs en plus des zones sportives et des plages pour chiens. Il en va de même sur l’île voisine de Nordeney, où la plage ouest est non fumeur. D’autres Länder, comme la Basse-Saxe, le Mecklenbourg-Poméranie occidentale et le Schleswig-Holstein misent également sur le fait de rendre certaines plages non fumeurs.