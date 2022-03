Pirates informatiques : Sur Internet, évitez Alain Delon

Delon arrive en tête des noms de célébrités françaises les plus détournés par des pirates, pour diriger les internautes vers des sites malveillants, selon l'un des leaders de la sécurité informatique.

«Le Guépard», qui devance Gad Elmaleh (2e), est ainsi l'une des plus dangereuses célébrités sur lesquelles il ne fait pas toujours bon cliquer lors d'une recherche" sur les moteurs de recherche sur Internet, explique McAfee, qui mesure chaque année le niveau de risque qu'un internaute prend en cliquant sur un patronyme connu.

Les «hackers» ont l'habitude d'utiliser des noms célèbres et de les transformer en hameçons pour alimenter en visites leurs sites malveillants. «Ces cybercriminels profitent de la hausse de la cote de popularité d'une célébrité à l'occasion d'une actualité plus riche que d'habitude, pour détourner plus facilement l'attention des internautes fascinés vers des sites truffés de logiciels malveillants. En visionnant simplement les dernières photos ou vidéos de leurs célébrités préférées, les internautes peuvent se retrouver avec un ordinateur infecté, à défaut d'avoir le contenu attendu», explique McAfee.