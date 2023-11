Sur la paille: La Corée du Nord ferme ses ambassades à tour de bras

Aux quatre coins du monde, Pyongyang sacrifie sa présence diplomatique devenue trop chère pour une économie nationale à bout de souffle, misant à la place sur le rapprochement avec des alliés comme Moscou. «Visites d’adieu» de ses représentants en Ouganda et Angola annoncées par le pouvoir, boutique fermée à Hong Kong et en Espagne selon les autorités locales… Le retrait diplomatique nord-coréen est palpable et pourrait se poursuivre, préviennent les experts.