Sur la plage cet été, le bikini se fait tout petit

En ce mois de juillet, il va falloir, Mesdames, vous la jouer bimbo! Même si le maillot de bain une pièce à tendance grand-maman est à la mode, il n’empêche que, sur les podiums de Miami, avant-hier, les plus belles femmes du monde défilaient toutes avec des deux-pièces ultrasexy. Lors de la Bikini Fashion Week, les créateurs ont en effet habillé leurs délicieux mannequins de tout petits bikinis. Le bas est minuscule et le haut s’arrange pour mettre en avant la poitrine. Le mois de juillet 2008 devrait ainsi se terminer en beauté sur les plages du monde entier.

Le sentiment d’exhibitionnisme se réduit tout en laissant apercevoir (plus ou moins discrètement) vos courbes.

Et tant qu’à faire, vous pourrez en rajouter des tonnes: les bracelets, les colliers et autres accessoires donneront encore un peu plus de piquant à votre tenue.