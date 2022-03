Chine - Sur le site du crash, la pluie interrompt les recherches 

La pluie a interrompu mercredi la recherche d’hypothétiques survivants et des boîtes noires du Boeing 737-800 qui s’est écrasé deux jours plus tôt en Chine avec 132 personnes à bord, après une chute encore inexpliquée. L’avion du vol intérieur MU5735 de la China Eastern Airlines s’est désagrégé lundi, sur une colline boisée à Wuzhou (sud) alors qu’il reliait les villes de Kunming (sud-ouest) et Canton (sud).