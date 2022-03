Sur les routes ce weekend

LUXEMBOURG – Alcool, vitesse et chaussée glissante ont perturbé les routes du Grand-Duché.

A plus de 100 km/h en ville Dans la nuit de samedi à dimanche, un automobiliste a été contrôlé à 102 km/h à Luxembourg-ville sur la côté d’Eich. La police lui a signifié une interdiction de rouler.

Huit retraits de permis pour ivresse La police a effectué huit retraits de permis pour conduite conduite en état d'ivresse ce weekend. L’un des automobilistes roulait trop vite dans les rues d’Arsdorf dans la nuit de samedi à dimanche où se déroulait une fête de rue. L’automobiliste ne s’est pas arrêté à la vue de la police. Il a été arrêté plus tard chez lui et son permis lui a été retiré.

La pluie cause deux accidents La mauvaise météo a joué des tours à des automobilistes autour de Clervaux. Samedi, un motard est tombé sur une chaussée détrempée. Il a perdu le contrôle de sa moto dans une courbe près de Mercher. Sa passagère a été blessée et transportée à l’hôpital.

Dans la nuit de samedi à dimanche, un automobiliste a perdu le contrôle de sa voiture à Reuler, toujours sur la commune de Clervaux. Il roulait trop vite sur une chaussée glissante, a manqué son virage et est entré dans un camping. Sa voiture a percuté des arbres et fini sa course sur le toit. L’homme a été emmené à l’hôpital pour des examens de contrôle.