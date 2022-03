Milliardaire russe : Sur liste noire, ils se retirent de LetterOne basé au Luxembourg

Les oligarques russes Mikhaïl Fridman et Petr Aven, tous deux ciblés par des sanctions de l'UE, se retirent du fonds d'investissement basé au Luxembourg et à Londres.

Mikhaïl Fridman s'était déjà mis en retrait, mardi, des groupes européens dont il est actionnaire, les deux hommes niant avoir une quelconque «relation financière ou politique» avec le président russe Vladimir Poutine. Le fonds LetterOne possède des actifs nets de 22,3 milliards de dollars (chiffres de 2020) investis dans les secteurs de l'énergie, de la technologie, de la santé et le commerce de détail. Son siège est au Luxembourg et il dispose de bureaux dans la capitale britannique.

Selon le Financial Times, les deux hommes ont accepté de «geler» leurs participations dans le fonds et de ne plus s'impliquer dans l'entreprise. Ils démissionnent du conseil d'administration dont l'actuel président non exécutif, Mervyn Davies, un ancien ministre travailliste, prend les rênes du groupe. Les deux hommes possèdent à eux deux un peu moins de la moitié des parts du groupe, ce qui signifie que ce dernier a évité les sanctions qui leur sont imposées en tant qu'individus, ajoute le journal.