Discours officiel : Sur quels points sera attendu Xavier Bettel?

LUXEMBOURG - À la veille du premier discours de l'état de la Nation du Premier ministre de la nouvelle coalition, «L'essentiel» fait le point sur les réformes envisagées par le gouvernement.

Réforme des allocations familiales : Annoncée pour la première fois en décembre 2013 et précisée par la ministre de la Famille, Corinne Cahen, cette idée concentre bon nombre de critiques. Encore au stade de la réflexion, la réforme devrait être précisée au cours du discours de mercredi. Pour le moment, seules les grandes lignes en sont connues: remplacer le montant progressif des aides versées aux familles en fonction du nombre d'enfants par un montant unique. Une idée non encore officiellement critiquée par les partenaires sociaux, puisque non encore officiellement présentée.

Réforme globale de la fiscalité: Annoncé en janvier et prévu pour 2016, ce projet se basera sur quatre principes directeurs, selon Pierre Gramegna, ministre des Finances (DP): «Lutte contre la pression fiscale sur les dépôts des classes moyennes», «remise en question des abattements fiscaux», «individualisation des taxes» et enfin «mise en place d'un système plus équitable qui devrait taxer plus lourdement les plus riches». Concrètement, le taux nominal et l’assiette» de l’impôt sur les entreprises fait partie des pistes étudiées, contrairement au relèvement du taux maximal d’imposition qui toucherait les plus hauts salaires. Aux dernières nouvelles, il était «encore trop tôt pour prendre position» sur cette question. L'OGBL et le LCGB, de leur côté, mettent en garde contre une réforme qui ne serait dictée «que par des contingences budgétaires». Selon Xavier Bettel, lors de sa rencontre la semaine dernière avec les syndicats, les représentants des salariés seront associés aux réflexions autour de cette réforme.