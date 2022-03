Tendance : Sur TikTok, les ados sont fiers d'être «moches»

Alors qu'Instagram tient souvent du concours de beauté, sur la plateforme de partage de vidéos TikTok, les internautes revendiquent le droit d’être médiocres.

Le plus grand concours de beauté du monde

Aucun de ces ados n’est laid. Pour la journaliste du site Vox, Rebecca Jennings, la tendance «Je suis moche» est plutôt une célébration ironique de la laideur dans un monde où les réseaux sociaux sont de plus en plus inondés d’images fortement filtrées et souvent photoshopées. «Les adolescents qui s’autoflagellent se lancent dans une récupération de la médiocrité ironique et consciente», écrit-elle.