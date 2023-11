«Sur un malentendu»: Le tifo hilarant (et prémonitoire) de Toulouse face à Liverpool

On pouvait très exactement y lire: «Sur un malentendu, ça peut marcher!» En dessous, ils ont déroulé un portrait géant de l’acteur Michel Blanc, le tout au moment de l’entrée des équipes sur le terrain.

Si cela n’a jamais marché pour Jean-Claude Dusse, pas même sur un malentendu, cela a plutôt bien fonctionné pour Toulouse. Le «Téfécé» a en effet battu Liverpool 3-2. Le club français menait 3-1, il a encaissé un deuxième but à la 89e minute… et a concédé l’égalisation à la 97e. Mais le troisième but de Liverpool a été annulé pour une faute de main préalable…