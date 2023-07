Sur une autre planète, Verstappen remporte le Grand Prix d’Autriche

C’est encore un carton plein sur le Red Bull Ring pour le double champion en titre: le Néerlandais a pris la pole position vendredi, remporté la course sprint samedi et donc le Grand Prix dominical, point bonus du meilleur tour à la clé. La messe est dite.

Deuxième loin derrière, en simple mortel, Charles Leclerc a bien signé le meilleur résultat de Ferrari cette saison. Mais il n’a jamais touché du doigt la victoire, qui échappe au Monégasque et à la Scuderia depuis un an et l’édition 2022 de ce Grand Prix d’Autriche.

«Je ne veux pas penser à cela, je me concentre sur le travail avec l’équipe et on a bien travaillé tout le week-end donc je suis juste content et j’ai hâte d’être à Silverstone», au GP de Grande-Bretagne dimanche prochain, a réagi à chaud le vainqueur.