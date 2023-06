«Faire du surf en ville, c'est le top du rafraîchissement»

Un soleil brûlant au zénith, un ciel azur, du sable fin et des surfeurs en équilibre sur la vague. La plage de Malibu? Celle de Nazaré? Pas du tout, nous sommes sur la place des Remparts, à Esch-sur-Alzette, où se tient «Summer in the City».

«Avec cette installation de "Flowrider", nous voulons rendre accessible la pratique du surf à des personnes qui n'auront jamais l'occasion de se rendre sur un spot», dit le responsable, Bernard Vanderheyde. Chaque séance, entièrement gratuite, dure une demi-heure, comprend un enseignement de base avec un instructeur et s'adresse à tout le monde, de 6 à 80 ans. Il suffit de réserver pour le jour même, ou le lendemain. «Nous sommes ouverts de 12 à 20h, et jusqu'à 22h les vendredis et samedis», précise-t-il.

«Mine de rien, c'est de l'action, c'est fatigant»

Antonin et Coralie, âgés de 30 et 31 ans, venus eux de Thionville, n'imaginaient pas faire cela à Esch. «C'est sympa, et si on en a l'occasion, on reviendra!». Avec sa vague, sa plage et son bar de plage, «Summer in the City» se prolonge jusqu'au 18 juin.