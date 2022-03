Surfer en roulant, c'est pour bientôt

Microsoft entend élargir l'expérience lancée par le constructeur Chrysler sur certaines de ses voitures, en développant le Vi-Fi, un système Wi-Fi pour les voitures.

Afin de rendre les trajets moins monotones pour les passagers, le géant de l'informatique se lance un nouveau défi en collaboration avec les universités du Massachusetts et de Washington: permettre à toutes les voitures de se doter d’un accès Internet.

Pour cela, Microsoft mise sur le Wi-Fi, moins coûteux que le système 3G et offrant des avantages techniques intéressants, puisque l'on peut profiter du réseau des villes déjà accessible.

Le problème est de prolonger le signal Internet entre les villes et la stabilité de la ligne qui ne manqueront pas de sauter quand on passe de la couverture d'un réseau à un autre.

Un guidage plus performant

Ce type de système faciliterait également le guidage par satellite, le téléchargement de cartes, etc. Prochainement, un déploiement plus vaste est prévu pour tester à plus grande échelle le système.