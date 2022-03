Voyage : Surfer sur la vague à Biarritz

La station balnéaire est le spot le plus réputé d'Europe. Visite guidée dans des lieux branchés avec une jeune dompteuse d'écume.

«Je vis ici depuis des années, mais je ne me rendais pas compte qu'il y avait autant d'endroits sympas!». Pandora (ci-contre) déambule dans les ruelles de la cité basque. La surfeuse et artiste de 20 ans nous guide à travers sa ville et nous fait découvrir ses bons plans et ses meilleures adresses (lire ci-dessous).

En marge des championnats du monde de surf féminin (qui ont pris fin samedi), l'atmosphère cool, très «sea, sun and fun» règne plus que jamais. D'ailleurs, pour notre guide, «le surf est un plaisir, un état d'esprit». Et malgré ses voyages, la brunette pleine de vie reste attachée à son «chez elle». Partout, elle s'arrête et discute avec les commerçants: «C'est normal, Biarritz est un village!». Qu'on se rassure, même ceux qui restent de glace face au show des boards y trouveront leur compte, entre les belles plages, la cuisine succulente et une multitude de lieux conviviaux.

Quelques coins incontournables

CAFÉ - Rendez-vous au Milwaukee Café, un petit coin d'Amérique au milieu du marché des Halles. «Ça vient d'ouvrir, et c'est le seul endroit où l'on trouve du banana bread à Biarritz, affirme Pandora. Quand on a voyagé en Californie, on ne peut plus s'en passer!». Le sourire et l'accent charmant de la patronne ne font qu'ajouter au charme des succulents cafés et pâtisseries typiques.

SHOPPING - «Le matin, je viens aux Halles. C'est plus cher qu'ailleurs, mais bien meilleur!». La surfeuse conseille la pâte de coing, à associer au fromage de brebis. «Pour les fringues, je vais dans les brocantes. Mais les surf shops sont un passage obligé pour les touristes». Enfin, Jet Records peut se targuer d'être le seul disquaire à 200 km à la ronde.

SORTIR - La rue du Port-Vieux et la rue Mazagran pullulent de bonnes adresses. C'est d'ailleurs dans ce coin que la vie nocturne est la plus animée. Entre la paella géante du Palmarium et l'excellent poisson de La Humade, juste en face, il y a de quoi faire. «Mais le meilleur coin, c'est la pizzeria Glouby. Tous les surfeurs y viennent en été. On y mange les meilleurs pizzas et paninis chèvre-miel du monde!», salive Pandora. À côté, le Ventilo Caffe est «the place to be» pour faire la fête. À la rue des Halles, le Comptoir du foie gras est le nouvel endroit cool, où se côtoient jeunes locaux et artistes.